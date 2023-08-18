"Грибной фестиваль в Хибинах" — история новая. Да, грибные фестивали в стране проходили, но касались они только тех грибов, что знакомы каждому, тех, что мы так любим собирать и готовить. Фестиваль в Хибинах затронет "грибную" тему более широко. Основная его цель — показать, как многообразно и удивительно грибное царство и насколько близко оно к нам", — сказала одна из организаторов фестиваля, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Ольга Петрова.

Так, 21 августа на базе КНЦ РАН начнется международное рабочее совещание по изучению макромицетов с участием специалистов из России и Узбекистана.

26 и 27 августа пройдут научно-популярные мероприятия "Грибного фестиваля в Хибинах" для жителей Кировска и Апатитов.

26 августа в интерактивном выставочном центре "Хибинариум" в Апатитах пройдут лекции ученых, грибной квест "Тихая охота", арт-ярмарка и фотосушка. На следующий день в арт-парке "Таинственный лес" вблизи Кировска будет открыта выставка грибов, лекции и практикумы от сотрудников КНЦ РАН, а также мастер-класс по ботанической иллюстрации. Дополнительно участников фестиваля ожидают мастер-классы по сухому валянию, шитью из фетра, созданию открыток.