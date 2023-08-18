"Это проект о современном искусстве в музейном окружении. В представленных объектах светового искусства по-разному используется свет. Участники фестиваля — маститые, а работы, которые они создали, думаю, понравятся всем посетителям", — сообщил журналистам директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

В экспозиции представлены 20 световых и медиаинсталляций, некоторые созданы с участием нейросетей. Их авторы — художники из России, Туниса, Турции, Испании и Франции: Broken Composers, Media Tribe, Illuminarium3000, Илья Балакин, Виктор Поляков, Андре Свибович, команда из Казани Formate и др.

Также в программе — выставка работ NFT. Ее дополняют записи голосов сотрудников музея.

Директор "Ночи света" Ольга Аршанская сообщила, что все объекты созданы специально для фестиваля. Его тема — взгляд в будущее, добавила она, поэтому многие художники в своих работах пофантазировали, как могла бы выглядеть идеальная Вселенная.

В этом году пространство "Ночи света" расширилось. В фестиваль включили территорию Собственного сада у Гатчинского дворца и двор Арсенального каре (чтобы попасть туда, гостям предлагают пройти по ночному дворцу). Весь маршрут протянулся по парку до острова Любви и Ботанических садов.

"Особенность фестиваля этого года в том, что мы попытались более глубоко погрузиться в контекст музея. Для нас важно быть событием, которое органично находится на территории музея, осваивает и исследует ее", — отметила Аршанская.

Фестиваль "Ночь света" проходит в Дворцовом парке Гатчины с 17 по 19 августа.