"Фестиваль — дань традиции, ведь псковская гусельная традиция внесена в Единый каталог объектов нематериального культурного наследия народов России и Единый реестр объектов нематериального культурного наследия Псковской области", — говорится в сообщении.

Цель фестиваля — сделать для гусляров ежегодную площадку, где будут встречаться музыканты и слушатели гусельной музыки, обмениваться опытом, показывать творческие новинки и популяризировать этот музыкальный инструмент.

В программе фестиваля — творческие встреча с солистами и дипломантами различных конкурсов, исполнение русских романсов под гусельный аккомпанемент, показ видеофильма "Псковщина — гусельная", выступления чтецов.

В этот день деревенские жители празднуют престольный праздник в честь Преображения Господня — Яблочного Спаса, поэтому будет сохранена традиция народного гуляния и деревенской ярмарки, в рамках которых всегда на псковской земле звучали гусельные наигрыши.

Граинская волость в начале ХХ века была центром развития гусельной музыки. Здесь жили знаменитые гусляры, о которых знают ученые и этномузыканты. По названию деревень, в которых они жили, названы марки гуслей "Авдоши" и "Мехово", отмечают в пресс-службе.