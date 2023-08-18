"По Сибири восстановился объем по Турции, если мы говорим о перевозках, и мы выходим на цифры, близкие к допандемийным, в отношении зимнего сезона. Летний сезон мы уже отлетали близко к тому, что было до пандемии, потому что у нас в этом году была круглогодичная полетная программа в Таиланд, в Турцию — основное летом направление, плюс ОАЭ отлетали круглый год именно из Новосибирска, в том числе летний сезон. И летом у нас была Хургада, которая сейчас продлевается на зиму", — сказала она.

Также второй год из Новосибирска предлагаются туры на Шри-Ланку, отметила Сотникова.

Что касается программы на зимний сезон 2023/2024 годов, то одним из основных направлений остается Таиланд.

"По Таиланду еще не до конца восстановились объемы, потому что до пандемии мы летали из пяти городов, сейчас мы планируем полетную программу из трех городов Сибири: Новосибирска, Томска, Барнаула", — сказала Сотникова.

Она отметила, что ранее около 40% турпотока из Сибири приходилось на Вьетнам.

"Пока Вьетнама нет, все в стадии ожидания, мы очень надеемся, что когда-нибудь сможем обрадовать туристов, так как это востребованное направление", — отметила она.

В настоящее время, уточнила Сотникова, сибирские туристы могут попасть во Вьетнам через Казахстан. По ее словам, сибирские туристы также "активно бронируют Кубу".