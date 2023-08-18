"Здание культурно-досугового центра "Дулевский" — единственная постройка за пределами Москвы, автором которой является знаменитый архитектор Константин Мельников. Именно это представляет особую ценность. Дворец культуры напоминает пятиконечную звезду. В "лучах" расположены помещения дворца, а в центре — вестибюль. Выставка "Мельников.133" является символическим возвращением архитектора в последний реализованный им клуб", — приводятся в сообщении слова директора КДЦ "Дулевский" Виктории Беккер.

На выставке будут представлены копии архитектурной графики и фотографии из архива Мельникова, иллюстрирующие творческую биографию архитектора. Экспозицию дополнят макеты трех проектов зодчего: Дом Мельникова, парижский Гараж и клуб в Дулёво.

Выставка проводится культурно-досуговым центром "Дулевский" совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Она продлится до 30 ноября.