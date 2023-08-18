"На оперативном штабе с воскресенья на понедельник мной было принято решение о выделении 120 млн руб. на резервирование воздушных судов других авиакомпаний", — сказал Солодилин в интервью "России 24".

Договоренность была достигнута с авиакомпанией "Икар", напомнил он.

Также, по словам Солодилина, велись переговоры с iFly, чтобы та выполнила рейс из "Жуковского" в Шарм-эль-Шейх. Однако власти Египта не разрешили пролет через свое воздушное пространство из-за того, что борт iFly имеет двойную регистрацию. В итоге рейс был выполнен резервным бортом самой Red Wings.

"К 13 часам среды мы выровняли полностью расписание по всем направлениям", — заявил Солодилин.

Как сообщалось, в период 12-15 августа Red Wings допустила ряд длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777. Росавиация рекомендовала перевозчику привлечь воздушные суда у других авиакомпаний.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, сформирован из 20 региональных Superjet 100.