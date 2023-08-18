"Гости праздника смогут попробовать картошку, приготовленную самыми разными способами, — фри, печеную, драники, с начинкой", — сказал представитель оргкомитета.

Он также добавил, что на фестивале будут жарить картофель на двух полутораметровых сковородках.

"На одну такую сковородку нужно 12,5 кг картофеля. При этом будут жарить столько раз, сколько будет необходимо, чтобы всех угостить", — отметил собеседник.

По его словам, все желающие смогут сфотографироваться с четырехметровым памятником картофелю.

Кроме того, по словам собеседника, в программе праздника ремесленная и сельскохозяйственная ярмарки, конкурсы, выставки, работа площадок для детей.