Речь идет об отборе субъектов РФ на предоставление субсидии, который проводило Минпросвещения. Всего регион получит субсидию в размере 53,2 млн рублей.

"По проекту планируется в детском лагере "Огонёк" (село Богашево) и северском лагере "Березка" в 2024 году возвести и оборудовать два новых благоустроенных модульных жилых корпуса, каждый на 50 детей, а также обустроить прилегающую территорию", — говорится в сообщении.

При этом общая стоимость проекта составит порядка 95 млн рублей, с учетом предполагаемого софинансирования из областного бюджета и вложений муниципальных образований.