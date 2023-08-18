"По словам организаторов, ожидается порядка 7 тыс. участников", — говорится в сообщении.

Маршрут марафона проходит по историческому центру города. Бегуны могут выбрать дистанции — 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Также заявлена дисциплина спидскейтинг: участники проедут 10 км на скоростных роликовых коньках.

Для юных участников 2 сентября пройдут детские старты на 50-400 м.

Каждый участник получит стартовый пакет, в том числе фирменную футболку, подарки от партнеров, а на финише — медаль Уфимского международного марафона. Самых быстрых бегунов наградят ценными призами.

В сообщении отмечается, что в этом году республика получила федеральное финансирование на проведение данного мероприятия в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Уфимский марафон для Башкортостана — это не только знаковое спортивное событие, но и крупнейшее мероприятие в сфере событийного туризма, привлекающее тысячи гостей из других регионов. Благодаря марафону растет популярность и узнаваемость нашей республики и ее столицы. В этом году федеральная поддержка в размере 5,9 млн рублей сделает мероприятие еще масштабнее и интереснее", — цитирует пресс-служба министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова.

В 2022 году Уфимский международный марафон собрал 5,5 тыс. участников из 23 стран, 35 регионов и 245 городов.