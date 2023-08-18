По его словам, в настоящее время на таможенном посту продолжается рост транспортного и пассажирского трафика.

"С начала августа текущего года пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в 7 раз", — сообщил начальник.

Он рассказал, что на сегодняшний день в сутки российско-абхазскую границу пересекает свыше 10 тыс. единиц транспорта в обе стороны, при пропускной способности в 1,5 тыс.

"С начала курортного сезона (с 1 мая 2023 года) через границу проследовали уже около 5 млн физлиц и более 800 тыс. транспортных средств, в том числе 30 тыс. экскурсионных автобусов", — отметил Быков.

По его словам, таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

"В связи с возросшей нагрузкой на таможенный пост МАПП "Адлер" были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска. На линиях контроля с учетом загруженности перераспределяются потоки транспорта, используется реверсивное движение, увеличена штатная численность поста, проводится оперативное взаимодействие с другими государственными контрольными органами. Эти меры направлены на ускорение прохождения таможенного и пограничного контроля, сокращение времени оформления экскурсионных групп, снижение нагрузки на основные линии контроля", — добавил начальник таможенного поста МАПП "Адлер".