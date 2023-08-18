Стартовая цена — 10,2 млрд тенге ($22 млн по текущему курсу). Для участия в торгах, которые пройдут в два этапа, потенциальным покупателям необходимо внести гарантийный взнос в размере 173 млн тенге. Прием заявок завершится 28 сентября, итоги конкурса будут подведены 15 декабря.

"Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов Qazaq Air, увеличение флота", — отмечается в сообщении авиакомпании.

Хабом для перевозчика является аэропорт столицы Казахстана — Астаны.

Qazaq Air включена в план приватизации госфонда "Самрук-Казына" на 2023 год.

Qazaq Air была создана в 2015 году, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA — 3,9 млрд тенге. Qazaq Air занимает 7%-ю долю авиарынка Казахстана.

Официальный курс на 18 августа — 463,19 тенге/$1.