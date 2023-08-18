"Мы создали фонд, чтобы восстановить Царский вокзал — единственный императорский вокзал в России. Сейчас разрабатывается концепция использования здания после реставрации. Финансирование будет осуществляться за счет городского и федерального бюджета, а также на деньги жертвователей", — приводятся в сообщении слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По данным властей, с тридцатых годов прошлого века здание вокзала не использовалось и постепенно разрушалось. Сейчас проводится его комплексное исследование. Следующие этапы — проектирование и реставрация.

Планируется, что императорский вокзал в Царском селе будет полностью восстановлен в первозданном виде, включая здание, перрон и уникальные росписи.

"Реставрация Царского вокзала станет одним из этапов комплексного развития территории, включающей Федоровский городок, Фермский парк и другие объекты, а также воссоздание исторической железной дороги в ее первозданном виде. Царский вокзал — объект культурного наследия федерального значения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что павильон был построен в 1911 году в любимом Николаем II "неорусском" стиле. В таком же стиле построены Федоровский городок, Ратная палата и казармы Собственного его величества конвоя. Все вместе они образуют архитектурный ансамбль, в котором использовались мотивы древнерусского зодчества.

В Пушкине в 2021 году завершилась реставрация первой очереди Александровского дворца. В том же году завершился первый этап возрождения Фермского парка, расположенного рядом с Царским вокзалом. Ему вернули историческую планировку, посадили более 300 деревьев и 4,5 тыс. кустарников.