"К нам приедут знаменитые уличные художники. Они создадут музей под открытым небом, в котором представят работы, изображающие известных политиков, спортсменов, деятелей искусств. Одним словом, жители и гости Тамбова увидят портреты исторических личностей, оказавших большое влияние на своих современников и потомков", — написал Егоров.

Он отметил, что фестиваль станет одним из самых ярких и неформатных событий 2023 года и проводится в рамках Года педагога и наставника.

Муралом называется вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений.