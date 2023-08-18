"Ямал" выразил заинтересованность в досрочном возврате Airbus А321 в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании", — сказал собеседник.

По его данным, вопрос будет обсуждаться на совещании в Росавиации в пятницу.

Официальными комментариями "Интерфакс" не располагает.

Помимо трех А321, в парке "Ямала" 15 самолетов SuperJet 100, 8 А320 и 3 Bombardier CRJ-200LR.

В июле ГТЛК сообщала, что планирует изменить условия контрактов с российскими авиакомпаниями по лизингу 37 самолетов. Газета "Известия" писала со ссылкой на источники, что речь идет о контрактах с "Аэрофлотом", "Россией", S7 и "Ямалом".

Повышение ставок требуется, в том числе, для обслуживания долга перед российскими держателями еврооблигаций, эмитированных дочерними зарубежными структурами ГТЛК, в объеме порядка $1,6 млрд, отмечали в компании: бонды размещались "как раз для финансирования приобретения этих бортов".

"Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.