"Сегодня формируется новый образ Магаданской области и Магадана как комфортной среды для жизни и работы, обеспеченной достойной заработной платой, современным жильем, общественными пространствами и необходимой социальной инфраструктурой. Гости региона по достоинству оценят возможности для активного, культурного и оздоровительного туризма", — приводятся в сообщении слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

В павильоне Магаданской области посетителей познакомят с перспективами развития региона, новыми инвестиционными проектами, строительством горнодобывающих предприятий, инфраструктурных объектов.

Экспозиция дополнена витринами, в которых будут размещены экспонаты, предметы быта коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Магаданской области.

Интерактивная карта расскажет о транспортной инфраструктуре, Магадане и других населенных пунктах, здесь можно будет получить информацию по инвестиционным проектам и заповедным местам.

Также гостям будет демонстрироваться художественная реконструкция промышленного освоения Колымы.

Посетителей познакомят с новыми туристическими маршрутами, расскажут об уникальных природных и рекреационных ресурсах. Гости смогут увидеть заповедные зоны, получить сведения о редких видах растений и животных, полуострове Кони и Ямских островах.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что в регионе развивается не только традиционная золотодобыча, но и другие сферы экономики.

"По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором в стране. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и Павлик. Но активно развиваются и другие направления экономики. Появляются новые проекты в сфере туризма: создается туристический комплекс на острове Завьялова, модернизируется санаторий "Талая", — приводит пресс-служба слова Трутнева.

Постепенно улучшается городская среда в Магадане. "Для этого дорабатывается, в том числе и мастер-план города. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше", — подчеркнул полпред.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.