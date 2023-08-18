"Безвизовые списки оформляются на группы от 5 до 50 человек. Находиться в КНР в рамках туристических обменов по межправительственному соглашению российские туристы могут до 15 дней", — написала она.

Маршрут Хабаровск — Фуюань является одним из самых популярных среди безвизовых краткосрочных поездок. Китайский город расположен в 60 км от Хабаровска. Добраться туда можно на речном судне по Амуру.

Пассажирские перевозки на данном направлении возобновились с 10 июня 2023 года, спустя три года после закрытой из-за пандемии границы. За первые два месяца работы пограничного речного пункта пропуска Хабаровск — Фуюань границу пересекли почти 7,5 тыс. граждан России и Китая. Российским туристам необходимо было получать китайскую визу, которую можно было оформить по прибытии за 180 юаней.

По данным Минтуризма края, всего в Хабаровском крае 22 туроператора получили право возить туристов в Китай и из Китая в рамках безвизового соглашения. Список компаний опубликован на сайте Минэкономразвития.

На речном направлении из Хабаровска в Фуюань работают несколько компаний, заключивших договор с АО "Хабаровскводтранс".

Минэкономразвития России объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Ранее сообщалось, что первая группа хабаровских туристов по безвизу (в рамках межправительственного соглашения) отправилась 15 августа в город Бадайхэ (Китай) через пункт пропуска "Амурзет" (Еврейская автономная область).