Как сообщает пресс-служба музея-заповедника "Кижи", в мероприятии примут участие звонари из Карелии и Великого Новгорода.

"В старину на праздники в заонежских деревнях звонницы церквей и часовен звучали одновременно, многоголосно, перекликаясь друг с другом и создавая особую музыкальную партитуру Заонежья, которую воссоздадут участники фестиваля", — отмечается в сообщении.

В пятницу мероприятие откроют звоны на колокольне Кижского погоста перед вечерней службой. На закате зазвучит часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово на самой высокой точке острова Кижи, Нарьиной горе.

В субботу — в День Преображения Господня — зазвонят разом все звонницы острова. 20 августа с колокольного звона начнется богослужение — на сей раз в церкви Покрова Богородицы Кижского погоста. Также обретет голос часовня Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на острове Еглов. На Кижах звоны участников фестиваля можно будет услышать у часовни Архангела Михаила.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника, кроме туристов на "Кижский благовест" приедут несколько сотен человек — представители древних заонежских родов. "Некоторые из них знают свою родословную вплоть до 16 века", — сказал собеседник агентства.

"Посещаемость острова держится в районе 2-2,5 тыс. человек в день. Это 10-14 рейсов "комет" и до пяти теплоходов", — добавил он.

"Кижи" — государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. Название музею дал остров, где расположена основная часть экспозиции музея. Объекты музея также расположены в Петрозаводске и в ряде деревень Медвежьегорского района. Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника "Кижи", включены в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.