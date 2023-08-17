"Во Франции этот период обещает стать самым жарким за лето 2023 года", — говорится в сообщении.

Так, согласно прогнозу, в выходные в регионах на юго-востоке Франции температура будет в районе 40 градусов по Цельсию. На юго-западе страны также ожидается от 34 до 37 градусов по Цельсию.

Жаркая погода с температурой около 35 градусов по Цельсию уже установилась в четверг в районах от Окситании до Прованса.

Метеорологи предупреждают, что жара усиливается, в девяти департаментах на юге страны на пятницу объявлен повышенный — оранжевый — уровень угрозы из-за жары.

Премьер-министр страны Элизабет Борн из-за аномальной жары приняла решение созвать в четверг встречу с участием предстателей разных министерств. Она сама участвовать в нем не будет.