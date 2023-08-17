"Первый из них будет пролегать из Северной столицы в Ненецкий автономный округ", — говорится в сообщении.

Центральной точкой на маршруте станет основанный в конце XV века Пустозерск, первый русский город в Арктике, где исследователи изучали геологию, ботанику, фарватер Печоры. Предполагается, что в зависимости от времени года туристы смогут добраться туда на катерах или снегоходах.

Ожидается, что новый маршрут подчеркнет связь Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, а также напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой поддержал и утвердил в 1724 году Петр I.