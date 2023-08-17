"Это, скорее всего, самое сложное возгорание на Канарских островах, если не за всю историю, то как минимум за последние 40 лет", — заявил журналистам глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо. Западные СМИ отмечают, что охваченная пламенем площадь равна 2,6 тыс. гектаров.

Клавихо отметил, что сейчас с огнем на севере острова борются около 250 пожарных и военнослужащих. Главной целью является локализация огня, чтобы он не дошел до крупнейшего города на острове Санта-Крус-де-Тенерифе, который находится в 20 км от возгорания.

Причиной пожаров Клавихо называет высокие температуры и "специфические метеорологические условия".

В этом году пожары в Испании уже уничтожили почти 64 тыс. гектаров.

В среду сообщалось, что возгорание, начавшееся во вторник вечером, охватило 800 гектаров, и его тушение осложняется спецификой рельефа местности.