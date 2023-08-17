"Специализированные бригады водоканала из-за технического сбоя оборудования совершают все необходимые переключения. Однако система водоснабжения на значительной части разводящих сетей успела опустошиться. Вследствие этого в домах на высокогорной местности, а также в ряде отелей горного кластера могут наблюдаться перебои с питьевой водой", — говорится в сообщении.

Завершить восстановительные мероприятия и стабилизировать подачу питьевой воды населению в полном объеме планируется в кратчайшие сроки. "Для обеспечения населения питьевой водой организовано курсирование спецтранспорта, места дислокации будут меняться в соответствии с поступающими заявками", — отмечает пресс-служба.