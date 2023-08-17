Поручение дано по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума

«В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» обеспечить в 2023 и 2024 годах выделение дополнительно не менее 11 миллиардов рублей на финансирование программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения», — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил «обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры и реализуемую в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. №141, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов».

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что решение о выделении 11 млрд рублей на некапитальные объекты позволит поддержать 400 проектов на более чем 8 тыс. номеров.

До этого в рамках программы строительства быстровозводимых модульных гостиниц поддержку уже получили 200 проектов из 38 регионов.