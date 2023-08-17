"На территории башенного комплекса "Средний Оздик" специалисты музея-заповедника выявили ранее неучтенный объект культурного наследия (ОКН) республики. Мельница расположена на южной стороне комплекса, недалеко от речки, в 80 метрах от сохранившейся боевой башни", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сооружение имеет округлую форму. Специалисты провели на памятнике обмеры. Сохранившаяся высота — 2,4 м, в диаметре — 3,4 м. Найденное в горах строение выложено методом сухой кладки. Неучтенный памятник по завершении соответствующих работ будет включен в перечень выявленных ОКН. "Средний Оздик" — полуразрушенный средневековый башенный комплекс в центре Галгаевского ущелья горной части Ингушетии.