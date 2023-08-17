"В очереди на въезд в РФ перед пунктом пропуска находятся 8 пассажирских автобусов, на выезд в КНР — 5. Ориентировочное время оформления — 2-3 часа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество пассажирских автобусов и грузовиков, пересекающих госграницу через пункт пропуска "Пограничный", возросло. Из-за паводка, который размыл дорогу к границе, временно прекратил работу пункт пропуска "Полтавка". Органами государственного контроля в МАПП "Пограничный" принято решение продлить работу пункта пропуска до 00:00 часов 18 августа (17:00 мск четверга). Кроме того, с 21 августа изменится его режим работы — пост будет работать в две смены.