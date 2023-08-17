На церемонии открытия, которая проходит в режиме видеоконференции, присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"У нас впереди еще три важных диаметра, сегодня мы подошли к историческому событию открыть третий важный диаметр, который объединит северо-запад Москвы и Московской области и юго-восток, Ленинградское направление и Казанское направление", — сказал Собянин в ходе открытия МЦД-3.

"Для этого была проделана колоссальная работа вместе с "Российскими железными дорогами", с Московской областью, при поддержке правительства РФ и при вашем (президента — ИФ) непосредственном контроле за этим большим проектом", — отметил он.

По словам мэра, пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в два раза больше. Интервал движения сократится в 1,5 раза, стоимость поездок снизится до 3,5 раза. Собянин отметил, что Зеленоград будет входом высокоскоростных магистралей на Санкт-Петербург. Построен вокзал, который будет работать и на МЦД-3, и на будущие высокоскоростные железнодорожные магистрали.

"Помимо пассажирских перевозок (МЦД-3 обеспечило — ИФ) соединение территориальных районов, (МЦД-3 — ИФ) объединил огромное количество уникальных заводов, расположенных под Москвой и в Москве. Это серьезные предприятия, которые сегодня работают во многом и на оборонно-промышленный комплекс нашей страны", — добавил он.

Собянин отметил, что 70% подвижного состава во время пуска МЦД-3 — новые, это в том числе поезда "Иволга". "В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях", — добавил он.

Третья линия Московских центральных диаметров (МЦД-3) свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединит Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги.

Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте будет 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 5:30 утра до 1:00 ночи, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут.

Жителям 24 районов Москвы с МЦД-3 станет удобнее пользоваться городским транспортом. Время в пути для жителей Москвы и Московской области сократится на 50%.