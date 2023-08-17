"Мы совместно с РЖД и коллегами из регионов предложили схему, когда на конце диаметров сделать хабы. И пассажиры, например, из Тулы, доедут до Подольска и там пересядут на диаметры наши, совершенно по другому тарифу и с возможностью пересадки на метро и так далее", — сказал Собянин во время церемонии запуска МЦД-3 с участием президента РФ Владимира Путина.

"То есть они, по сути, войдут уже в систему городского транспорта. За счет этого движение поездов участится от двух до шести раз. Соответственно, еще 10 миллионов человек, которые живут в соседних областях и их столицах, получат хорошую транспортную доступность до Москвы и обратно", — отметил мэр.

Он добавил, что хабы появятся на всех конечных станциях МЦД.

"У нас будет пять диаметров — 10 направлений пригородного сообщения. Сегодня диаметры работают сами по себе, а пригородное сообщение дальнего следования, которое идет на Ярославль, на Владимир, на Тулу и так далее, они сами по себе работают, параллельно. В результате они не могут с большой частотой заехать в центр города", — уточнил Собянин.

Сейчас, по словам мэра, такт отправления таких поездов дальнего следования составляет от 45 до 180 минут, что "конечно, никого не устраивает". Эту проблему планируется решить с помощью хабов.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что модернизация пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов РФ охватит 11 регионов с населением 31 млн человек. Предусматривается сокращение интервалов движения поездов между областными центрами и Москвой с нынешних 45-180 до 20-30 минут, а также обновление подвижного состава.