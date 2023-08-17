Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю.

"Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково")", — отметила представитель перевозчика.

Она напомнила, что с 4 октября "Победа" начнет летать в Дубай из Махачкалы и с 31 октября — из Волгограда. Также сообщалось, что с 29 октября компания начнет полеты из Москвы в Абу-Даби.

Помимо ОАЭ, в зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас входят рейсы в Узбекистан, Белоруссию, Турцию и Армению.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпании группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.