"В первом полугодии 2023 года Костромскую область посетили 889,8 тысячи туристов и экскурсантов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Власти напомнили, что для развития туризма на 2023 год сформирован календарь ключевых событийных мероприятий. Актуальная информация о достопримечательностях и событийных мероприятиях в регионе доступна в туристско-информационном центре Костромской области.

В сообщении отмечается, что регион развивает различные направления туризма: познавательный, культурный, семейный и гастрономический туризм.