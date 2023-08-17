"Посол Машалов, постоянно проживающий в столице Малайзии Куала-Лумпуре, вручил верительные грамоты королю Камбоджи Нородому Сихамони и встретился с министром туризма страны Тхонг Кхоном для обсуждения вопросов сотрудничества в области туризма", говорится в сообщении.

"Правительство Туркменистана намерено подключить прямые авиарейсы из своей страны в Сиемреап — крупное туристическое направление в АSEAN, чтобы туристы из Туркменистана и соседних стран могли посетить Сиемреап — объект мирового наследия", — отметил Машалов.

"Учитывая туристический потенциал Камбоджи, туркменская сторона стремится к укреплению связей для увеличения взаимных визитов", говорится в сообщении.

По словам посла, в ходе визита в Камбоджу он планирует посетить Сиемреап, в том числе знаменитый Ангкор-Ват и другие храмы, которые являются значимыми историческими объектами, привлекающими многочисленных туристов.

Министр туризма Тхонг Кхон поддержал инициативу по сотрудничеству в области туризма и пообещал продолжить сотрудничество с Туркменистаном. Он предложил разработать Меморандум о взаимопонимании в качестве дорожной карты для совместных планов действий, связанных с туристическим сотрудничеством.

Посол Машалов также предложил организовать туристические ярмарки в Камбодже и в Туркменистане с целью продвижения туристических направлений среди туроператоров и привлечения большего числа национальных и международных посетителей.

По данным Министерства туризма Камбоджи, в первой половине 2023 года Королевство уже приняло 2,58 млн иностранных туристов, а за весь год ожидается около 5 млн иностранных посетителей.