"Третий проект — это развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей. Мы с вами (с президентом РФ Владимиром Путиным — ИФ) обсуждали этот проект, вы предварительно его рассматривали, дали поддержку, (мы) над ним работаем. Речь идет не только о создании высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, но и по большому счету до южного направления и до Екатеринбурга, две еще линии высокоскоростной магистрали, которая объединит 80% населения нашей страны", — сказал Собянин во время церемонии запуска третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Собянина, в настоящее время железнодорожные перевозки, в основном, ведутся на одной линии — и грузовые, и пассажирские. "В результате это тормозит и экономическое развитие, и передвижение пассажиров. Этот проект — новое слово, новый этап развития транспортной системы не только московского узла, но и нашей страны", — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе столичного мэра, создание системы высокоскоростных железнодорожных магистралей — это пять проектов общей протяженностью более 3 тыс. 700 км, охватывающих территории, на которых проживает более 80% населения России.

Благодаря реализации ВСМ-1 Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва время в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны может сократиться в 1,8 раза — с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут; между Тверью и Москвой — с 1 часа 6 минут до 39 минут; между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом — с 3 часов 10 минут до 29 минут.