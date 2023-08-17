"За летние месяцы Краснодарский край посетили 8 млн туристов. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Загрузка отелей Черноморского побережья в настоящее время составляет 95%. Это на 4,5% выше, чем годом ранее", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что отели на Азовском побережье в настоящее время заполнены на 87%, степной зоны и предгорья — на 53%.

Также с начала лета Краснодарский край в качестве однодневных туристов без размещения в отелях посетили 3,3 млн человек.

В прошлом году курорты Краснодарского края приняли рекордные 17,4 млн отдыхающих, добавили в пресс-службе.