Согласно документации, авиаперевозчикам возместят часть затрат на выполнение рейсов. Вместе с тем не сообщается, какую часть затрат будет возмещать Томская область.

Предполагается, что рейсы в Омск и Иркутск из Томска будут выполняться с 21 августа по 31 декабря 2023 года дважды в неделю.

Заявки на участие в отборах принимаются до 19 сентября.

В настоящее время полеты из Томска и Омск и Иркутск не выполняются. При этом в мае рейсы из Томска в Омск и Иркутск появлялись в расписании томского аэропорта. Предполагалось, что полеты дважды в неделю будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро", однако позднее рейсы пропали из расписания.