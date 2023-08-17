"Во время путешествия туристы могут бесплатно прослушать истории цифрового экскурсовода о тридцати достопримечательностях по маршруту рельсобуса из Калининграда в поселок Железнодорожный (бывший Гердауэн). В виртуальную экскурсию вошли самые яркие эпизоды из истории региона и факты об уникальных памятниках области", — говорится в пресс-релизе.

Маршрут цифрового аудиогида проходит через города Черняховск и Гвардейск, а также небольшие поселки с богатым историческим наследием. За время поездки на рельсобусе туристы увидят множество интересных мест, узнают, где расположен колодец Наполеона, для чего нужны железнодорожные водонапорные башни, увидят средневековые готические храмы, замки и многое другое. Голосом аудиогида стал профессиональный калининградский диктор Илья Дементьев, озвучивший более трехсот аудиокниг.

Как отметил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, аудиогид в направлении поселка Железнодорожный стал первым в регионе не случайно. Поселение стало новой точкой притяжения туристов.

"После комплексного капитального ремонта домов в поселке, который был выполнен по поручению губернатора Антона Алиханова, это место стало пользоваться популярностью как у туристов, так и у жителей региона. За последние пару-тройку лет здесь появились новые места размещения, кафе, музеи. Оборудованы места отдыха и пляж. Теперь и путешествие на рельсобусе в Железнодорожный станет еще интереснее", — сообщил Ермак.

Туристический рельсобус курсирует из Калининграда в поселок Железнодорожный в теплое время года по выходным и праздничным дням.

Новый ресурс подготовлен цифровой экосистемой одного из операторов мобильной связи при поддержке Регионального туристического информационного центра.