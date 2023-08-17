"В театре сохранили историческую часть — уникальную лепнину, хрустальные люстры 50-х годов прошлого века, элементы декора", — говорится в сообщении.

Первый спектакль артисты театра планируют показать 19 августа, в День города Кургана. Зрителями станут ребята из семей мобилизованных и военнослужащих. А к открытию театрального сезона в октябре коллектив готовит премьерный спектакль.

Отмечается, что ремонт драмтеатра проведен по инициативе губернатора области Вадима Шумкова в рамках национального проекта "Культура".