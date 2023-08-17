"С учетом регионального софинансирования общий размер средств, переданных грантополучателям, составляет 81,4 млн руб.", — сказано в пресс-релизе.

По данным комитета по туризму республики, в результате конкурсного отбора 23 предпринимателя получили грантовую поддержку на общую сумму 81,4 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры туризма, включая приобретение туристского оборудования, оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей и проектов, направленных на создание доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению главы республики Махмуда-Али Калиматова, гранты для предпринимателей в сфере туризма играют важную роль в стимулировании инвестиций и развитии инфраструктуры, что способствует привлечению большего числа туристов и созданию новых рабочих мест.

"Уверен, что вовлечение большего числа предпринимателей и инвесторов в развитие отрасли в Ингушетии будет продолжаться успешно и принесет пользу нашей республике и ее жителям", — цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Ранее глава Ингушетии заявлял, что правительство республики рассчитывает в этом году принять порядка 115 тыс. туристов, что на 10 тыс. человек больше, чем годом ранее.