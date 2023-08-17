Начало фестивалю положит выставка "Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке", которая откроется в четверг при участии матросского ансамбля "Бриз" и художника Дмитрия Шагина из творческого объединения "Митьки".

"Мы решили назвать выставку "Тельняшка в искусстве, искусство в тельняшке" и посвятить ее отражению "тельняшечной" темы в разных сферах искусства, а также деятелям культуры, непосредственно принадлежащими к флотскому сословию, то есть профессиональным морякам, оставившим свой след в искусстве", — говорится в сообщении.

День рождения российской тельняшки в музее отметят в субботу, 19 августа: в этот день в 1874 году император Александр II утвердил "Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции", согласно которому был введен новый предмет обмундирования — нательная рубаха, быстро получив на флоте свое неофициальное название "тельняшка".

В этот день в музей будут бесплатно пускать посетителей в настоящих тельняшках. Гости смогут самостоятельно, с помощью художников Елены Воскобоевой и Стаса Павлюка, изготовить на ручном офортном станке открытку с эмблемой фестиваля. Детский поэт Олег Сердобольский презентует свои новые стихи.

В дни фестиваля программы и мастер-классы представят сотрудники Санкт-Петербургской специальной детской библиотеки им. Пушкина и Центральной библиотечной системы Василеостровского района. Издательство "Дом детской книги" проведет презентацию книжных новинок на морскую тематику.

27 августа посетители смогут стать участниками квеста по экспозиции музея. 30 августа там же запланирована массовая игра в морской бой, 1 сентября — специальная программа "День знаний в тельняшке".

В кинозале музея в течение всего фестиваля будут демонстрировать тематические фильмы и мультфильмы.