"Для сравнения: за весь 2022 год у нас (были зарегистрированы) 39 тыс. 975 посетителей", — сказал собеседник агентства.

Одной из основных причин роста турпотока он назвал то, что жители двух основных российских мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга, стали искать варианты активного отдыха внутри страны.

"Наш парк привлекает гостей доступностью, туристам стало легче оформлять разрешения на посещения парка. Вероятно, свою роль сыграли информации о нас на выставках, в железнодорожных поездах и интернете", — предположили в администрации.

Согласно сведениям, размещенном на сайте национального парка, он был создан 1990 году для сохранения уникальной природы Валдайской возвышенности. Площадь парка составляет около 160 тыс. га. Более 80% территории занимают леса. В их числе — реликтовые дубравы возрастом свыше 200 лет. В парке — около 200 озер. Под охраной экологов находятся 319 видов животных, в числе которых есть краснокнижные.

Парк расположен на территориях Окуловского, Валдайского и Демянского районов Новгородской области.