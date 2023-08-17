"Накануне из-за плохих погодных условий в ряде городов Сибири возникла сбойная ситуация в аэропортах с задержками вылетов рейсов разных авиакомпаний и скоплением пассажиров, потерявших свои стыковки. В том числе это оказало влияние на выполнение рейсов из Новосибирска", — сообщили в пресс-службе S7 в ответ на запрос "Интерфакса".

По данным авиакомпании, количество пассажиров на некоторых рейсах было больше, чем количество мест в самолетах, поскольку на них в том числе перевозились трансферные пассажиры, которые должны были улететь ранее, но не попали на свои рейсы из-за метеоусловий. Такая ситуация сложилась на рейсе S7 2504 из Новосибирска в Москву 16 августа — на нем не смогли улететь пять человек.

Авиакомпания переоформила билеты пассажирам на следующие два рейса, обеспечила их питанием и напитками.

Ранее сообщалось, что Новосибирская транспортная прокуратура выявила факты отказа в перевозке пассажирам рейса Новосибирск-Москва со стороны авиакомпании S7. 16 августа несколько пассажиров не смогли улететь в связи с отсутствием мест на борту самолетов. По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

Причиной нехватки мест стало позднее прибытие самолета с трансферными пассажирами из аэропорта Иркутска и их опоздание на стыковочный рейс, отмечала прокуратура.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. S7 базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".