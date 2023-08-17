«Рассмотреть вопрос о возможности предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в целях производства кино- и видеопродукции, направленной на повышение туристской привлекательности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации», — говорится в тексте поручений на официальном сайте Кремля.

Срок исполнения – до 30 сентября.

Кроме того, президент поручил в целях поддержки развития внутреннего туризма рассмотреть вопрос об определении территорий, в пределах которых развиваются народные художественные промыслы, для создания объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц и иных средств размещения, объектов общественного питания, мастерских для проведения мастер-классов.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября.

Поручения даны правительству при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».