Подписали письмо президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игорь Бухаров, президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин, директор центра стратегических исследований и разработок туризма и гостеприимства Союза туризма и гостеприимства Рубен Еремян, президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Несмотря на оказываемые государством меры поддержки гостиничной отрасли рентабельность капитала крупных коллективных средств размещения (далее – КСР), работающих на общей системе налогообложения, практически равна нулю, в связи с чем их инвестиционная привлекательность находится на крайне низком уровне по сравнению с более маржинальной частью туристской отрасли, то есть малыми и средними предприятиями, осуществляющими деятельность на упрощенной системе налогообложения», — говорится в тексте письма, которое есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Как считают авторы, существующая система налоговых преференций для представителей крупного гостиничного бизнеса не ведет к повышению их рентабельности, а в некоторых случаях не меняет сложившуюся систему доходов и расходов гостиниц. В частности, освобождение гостиниц от НДС при оказании услуг по размещению привело к увеличению налога на прибыль, что фактически свело на нет эффект от оказанных отрасли мер поддержки.

«Нельзя не отметить, что совокупный объем налоговой нагрузки у предприятий на общей и упрощенной системе налогообложения различается почти в восемь раз, что дает существенное конкурентное преимущество в борьбе за инвестора субъектам малого и среднего предпринимательства. Нередки также случаи, когда представители предприятий на упрощенной системе налогообложения работают в «серую», то есть не фиксируют прибывших гостей или проводят их «мимо кассы» в целях уклонения от и без того малой налоговой нагрузки», — отмечается в документе.

Представители гостиничной и туристической индустрий предлагают ввести в отрасли налоговый маневр по аналогии со странами, где он позволил обеспечить взрывной рост инвестиций в гостиничную инфраструктуру. И предлагают пять мер – освобождение от НДС всех услуг, оказываемых гостиницами и иными средствами размещения, снижение предельной ставки по налогу на имущество, освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль гостиниц и других КСР, установление ставок страховых взносов не выше применявшихся в качестве меры поддержки организаций сферы информационных технологий, снижение налоговой ставки по УСН до 2%.

«Предложенный комплекс мер существенно снизит фискальную нагрузку на крупные предприятия, что позволит выровнять как нагрузку на предприятия, работающие на общей и упрощенной системе налогообложения, так и повысить инвестиционную привлекательность субъектов крупного гостиничного бизнеса. Принятие указанных мер в перспективе приведет к повышению показателя рентабельности капитала до 15%. Предложенная модель регулирования фискальной нагрузки позволит сохранить текущий уровень доходов бюджетной системы за счет роста «собираемости» всех указанных налогов. Так, расчеты показывают, что поступления от налога на имущество возрастут в 2,5 раза, с 6 млрд. руб. до 15,5 млрд. руб., при одновременном сокращении ставки налога в 10 раз», — отмечается в письме.

Авторы письма предлагают применять предлагаемые ими меры налогового регулирования параллельно с уже начатым процессом легализации деятельности гостевых домов и туристского жилья, а также процессом установления для них отдельных реестров и условий классификации, по аналогии с гостиницами.

«Объем услуг размещения, оказываемых в указанном сегменте рынка, не поддается точным подсчетам, однако очевидно, что без вывода его из «тени» эффекта от предлагаемого налогового маневра не будет, поскольку поток инвестиций сместится к наименее урегулированным и наименее контролируемым государством средствам размещения», — подчеркивается в документе.

Ранее президент РСТ Илья Уманский заявлял, что низкий уровень рентабельности гостиниц является главным препятствием для развития туризма в России. А соруководитель комитета объединения по гостиничной деятельности и инвестор отеля «Индиго» в Петербурге Виктория Шамликашвили отмечала, что в стране «сложно найти отрасль, которая была бы менее рентабельна, чем гостиничная индустрия».