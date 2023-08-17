"Установлены модули, крытые с внутренней и внешней отделкой, с санузлами и комнатами для молитв, мусорные урны, скамейки, освещение и электрика", — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, туристическая площадка в Сунженском районе предназначена для проведения событийных мероприятий регионального и межрегионального уровней для туристов и жителей республики.

Модульные беседки будут использовать для выставок, мастер-классов, фестивалей, ярмарок, есть возможность установить сцену.

В крытых помещениях можно разместить туристско-информационный центр, сувенирные магазины.

Обновленная площадка станет перевалочным пунктом для туристов, где можно подкрепиться и отдохнуть.