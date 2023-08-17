"Праздник, посвященный Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам, состоится в Ялуторовском остроге", — сказал представитель оргкомитета.

Гости смогут отведать блинчики, гороховую кашу, булочки, мед, яблочный компот. "Будет и гигантский сладкий пирог, и травяной чай из 200-литрового самовара", — отметил собеседник агентства.

В программе мероприятия также ремесленная ярмарка, различные мастер-классы, гадание на яблоках, концерт, создание панно из полевых трав, гастрономический фестиваль варенья.

В фестивале смогут принять участие все желающие. Жюри предстоит выбрать лучшее варенье из фруктов, овощей, ягод, а также самое оригинальное варенье.

Первый фруктовый сад в Ялуторовске заложил декабрист Вильгельм Тизенгаузен, который прожил на поселении в городе более 20 лет. Сейчас Ялуторовск славится большим сортовым разнообразием яблок, которые выращивают жители на своих садовых и дачных участках. Очень популярны в городе такие сорта, как "Серебряное копытце", "Канадка", "Уралочка".