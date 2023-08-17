"В прошлом году у нас поток составил 2,2 млн туристов. В первом полугодии 2023 года уже 1,7 млн. Поток растет", — заявил Ионин.

По его словам, спросом пользуют такие достопримечательности, как Невьянск, парк "Оленьи ручьи", музеи военной, автомобильной и авиационной техники в Верхней Пышме.

Не обходят вниманием гости и различные мероприятия. Так, Ирбитскую ярмарку в этом году посетили порядка 50 тыс. человек, Уральскую ночь музыки — около 400 тыс. Кроме того, развивается пешеходный туризм, в частности, спросом пользуются маршруты "Сысертская сотня" и "Большая Уральская тропа".

Ионин также отметил, что туристическая инфраструктура Екатеринбурга готова к старту Международного фестиваля университетского спорта. "Заполняемость гостиниц в Екатеринбурге на сегодня составила 98%", — сообщил он.

Вместе с тем он признал, что в целом развитие туристической инфраструктуры в области пока не поспевает за спросом, но работа ведется. Так, до конца нынешнего года в регионе планируется создать свыше 100 новых мест размещения. Например, 11 модульных домиков для путешественников на маршруте от Ивделя до перевала Дятлова.

Помимо этого, планируется расширить загородный комплекс "Яблоневый сад" в Верхотурье, обустроить глэмпинги в поселке Мариинск и поставить глэмпинг на реке Чусовой в Дегтярске, добавил Ионин.

Со своей стороны президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о международных тенденциях регионального выездного туризма.

"Что касается дальнего зарубежья, то летом у нас функционируют четыре направления. Это Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Из них Турция — крупнейший игрок по объемам перевозок", — подчеркнул Мальцев.

Если говорить о перспективах, то, по данным эксперта, сейчас рассматривается возможность открытия прямого рейса из Екатеринбурга на Шри-Ланку, также есть вероятность появления рейса в Малайзию. Ожидается открытие рейсов в Абу-Даби, на Хайнань, в Пекин.

Руководитель представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Екатеринбурге Антон Муска добавил, что в их осенне-зимнем расписании появятся уральские рейсы в Бангкок и на Гоа.