"Круизные маршруты набирают популярность — из столицы суда идут до 30 городов России. Всего с начала навигационного сезона причалы Южного и Северного речных вокзалов приняли и отправили более 1200 теплоходов. На борту уже побывали более 200 тыс. пассажиров. Мы продолжаем развивать туристические перевозки и речной транспорт", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра, самыми популярными направлениями в этом году стали Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Мышкин и другие.