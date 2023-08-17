"Помимо создания новых муралов, мы с большим трепетом и уважением относимся и к советским панно. В рамках фестиваля часть из них художники очистили от следов вандализма", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Мурманской области — министра градостроительства и благоустройства Марии Гавриловой.

Художники, которые приехали в Мурманск из разных городов России, в этом году работали в Первомайском округе города. Главной локацией стал самый длинный дом в России протяженностью почти 1,5 км. Элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения, а также подпорные стены.

Всего в ходе третьего фестиваля художники создали 12 новых муралов.

Как сообщалось, фестиваль "РОСТ" начался в Мурманске 1 августа. Участниками стали 12 команд художников из восьми российских регионов.

Ранее фестиваль проходил в историческом, но отдаленном от центра города районе Мурманска, так называемой Росте. В результате на фасадах в Росте появился 31 новый мурал. Они дали повод для создания туристического маршрута и аудиогида по местам, где были созданы росписи стен.

Самый длинный дом в России имеет народное название "китайская стена" и объединяет 26 адресов по проспекту Кольскому и улице Беринга. Длина дома составляет 1 км 488 м. Дом был сдан в эксплуатацию в 1983 году.