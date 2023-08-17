По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 19:22 мск (23:22 по местному времени) землетрясения находился в Овюрском кожууне (районе), в 13 км от границы с Монголией, недалеко от очага сейсмоактивности на юго-западе Тувы, в границах которого 29 июля 2022 года произошло землетрясение магнитудой 5,9, а 12 декабря — магнитудой 5,2.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64. Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.