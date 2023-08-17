"АК "Якутия" прорабатывает вопрос полетов до Пекина. В ближайшее время такой маршрут будет запущен", — рассказала она.

Кроме того, авиаперевозчик планирует увеличить частоту рейсов в Харбин до двух раз в неделю.

"Частоту (полетов в Харбин — ИФ) увеличивать планируют до двух раз в неделю. Ведутся работы со стороны авиации, китайская сторона должна выделить слоты, то есть включить в расписание. Вот в Якутске у нас есть слот, чтобы организовать второй рейс, а в Харбине работа ведется", — добавила Рафаилова.

Как сообщалось, авиакомпания "Якутия" с апреля 2023 года возобновила рейсы из Якутска в Харбин. Ранее перевозчик приостановил рейсы по данному маршруту из-за введения коронавирусных ограничений.

"Якутия" (75% контролирует правительство республики, 25% + 1 акция — авиакомпания "Аврора") базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации на конец сентября 2022 года, в сертификате эксплуатанта компании числились 10 самолетов: два SSJ 100, по четыре — Boeing 737 и Bombardier DHC-8.