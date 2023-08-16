"Авторы исследования связывают востребованность коротких поездок с растущей популярностью туров выходного дня", — говорится в сообщении.

В то же время город также оказался в тройке лидеров для поездок продолжительностью более десяти дней. Эту тенденцию специалисты связывают с ростом числа людей на удаленной работе, что позволяет не ограничиваясь рамками отпуска.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербург", путешествия длительностью три-четыре дня наиболее популярны среди гостей северной столицы, на них приходится почти каждая третья поездка. По данным участников рынка, все большую популярность приобретают туры в Петербург на выходные с заездами по четвергам и пятницам.

Доля тех, кто приезжает в Петербург на пять-шесть и семь-восемь дней, составляет примерно по 18%. Около 10% туристов проводят в городе больше десяти дней.

Уточняется, что в Петербурге реализуют федеральную кампанию "Ситибрейки" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".