"Авиадеревня — это поселок, где вместо главной улицы тянется взлетно-посадочная полоса, а в каждом доме есть не только гараж, но и ангар для легкомоторного самолета", — говорится в сообщении.

По планам, приезжать в авиадеревню смогут и туристы.

Отмечается, что подобные проекты разрабатываются в нескольких регионах России, но Удмуртия может стать первым, в котором такая деревня возведена.

В сообщении уточняется, что строительство авиадеревни ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Основной объем работ в авиадеревне по плану завершится к июню 2024 года: будут построены взлетная полоса, рулежные, магистральные и торцевые дорожки, стоянки, перрон, проведены коммуникации", — сообщает пресс-служба.

В сообщении приводятся слова и.о. первого вице-премьера Удмуртии Ольги Абрамовой о том, что авиадеревня станет возможностью перезагрузки сельской территории, интересным и перспективным проектом для привлечения инвестиций в регион.