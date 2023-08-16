"20 августа будет закрыт проезд на ряде улиц в районе Московской аллеи (в зависимости от времени). Это связано с проведением легкоатлетического забега "Динамо бежит", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Движение будет перекрыто с 9:00 до 11:30 на улице Юрия Никулина, с 9:30 до 10:30 на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях, с 9:30 до 10:45 на площади Космонавта Комарова и Летней аллее, с 9:30 до 11:00 на Петровско-Разумовской аллее. Также 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений. В дептрансе рекомендуют заранее планировать маршрут с учётом перекрытий.